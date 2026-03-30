L’art du vitrail manceau La cathédrale du Moyen Age à l’aube de la Renaissance Maison du Pilier-Rouge Le Mans
L’art du vitrail manceau La cathédrale du Moyen Age à l’aube de la Renaissance Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 avril 2026.
L’art du vitrail manceau La cathédrale du Moyen Age à l’aube de la Renaissance
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:15:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.
Votre guide sera Mélanie Audouit
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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L’événement L’art du vitrail manceau La cathédrale du Moyen Age à l’aube de la Renaissance Le Mans a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT72
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