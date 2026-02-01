L’ART DU VITRAIL MANCEAU LA CATHÉDRALE porche royal de la cathédrale Le Mans

L’ART DU VITRAIL MANCEAU LA CATHÉDRALE

Début : 2026-02-08 15:45:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Fruits d’une activité importante dès le Moyen Âge et de la richesse créative des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.

Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener les vôtres si vous en possédez.

Votre guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif: 3 € tarif réduit 2 €.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

porche royal de la cathédrale 2 Place Saint Michel Le Mans 72000 Sarthe

