L’art du zéro déchet Un été à la Carte Montargis

L’art du zéro déchet Un été à la Carte Montargis mardi 22 juillet 2025.

L’art du zéro déchet Un été à la Carte

35 Rue Renée de France Montargis Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22 2025-08-11

Venez confectionner vos films alimentaires lavables à base de cire d’abeille à l’occasion d’un été à la carte.

Faites un geste pour la planète et venez découvrir avec Anouk une alternative « zéro déchet » pour remplacer le papier d’aluminium et autres films étirables !

Lors de cet atelier, vous apprendrez à confectionner vos films alimentaires lavables à base de cire d’abeille également appelés « bee wrap ».

Vous pourrez repartir avec vos créations pour les tester et les adopter ! 7 .

35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Come and make your own beeswax-based washable food films for a summer à la carte.

German :

Stellen Sie bei einem Sommer à la carte Ihre eigenen abwaschbaren Lebensmittelfolien auf Bienenwachsbasis her.

Italiano :

Venite a creare la vostra pellicola di aggrappo lavabile a base di cera d’api per un’estate à la carte.

Espanol :

Ven a fabricar tu propio film transparente lavable a base de cera de abeja para un verano a la carta.

L’événement L’art du zéro déchet Un été à la Carte Montargis a été mis à jour le 2025-07-15 par OT MONTARGIS