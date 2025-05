L’ART EN COURS LE CAMP D’AGDE, HOMMAGE AUX ARTISTES CATALANS – Agde, 17 mai 2025 07:00, Agde.

Hérault

L'ART EN COURS LE CAMP D'AGDE, HOMMAGE AUX ARTISTES CATALANS
5 Rue de la Fraternité
Agde
Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-05-17

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les musées de la ville d’Agde vous accueillent en soirée avec des animations inédites pour petits et grands.

La Nuit Européenne des Musées reste l’occasion unique pour toute la famille de découvrir ou redécouvrir les collections exceptionnelles des musées d’Agde et du Cap d’Agde, le temps d’une soirée.

Artiste invitée de cette 11ème édition de « L’art en cours », Corinne Rouy-Bort va peindre sur trois supports muraux, en direct devant les visiteurs, une création s’inspirant de la Retirada, de l’exil et du camp d’Agde ainsi que des œuvres des artistes catalans présentes dans les collections du musée, en parallèle de l’exposition “Du camp au musée les artistes catalans (1939-1942)”. .

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 82 51

English :

The museums of the town of Agde welcome you in the evening with original activities for young and old.

German :

Die Museen der Stadt Agde empfangen Sie am Abend mit neuartigen Animationen für Groß und Klein.

Italiano :

I musei della città di Agde vi accolgono la sera con attività originali per grandi e piccini.

Espanol :

Los museos de la ciudad de Agde le dan la bienvenida por la noche con actividades originales para grandes y pequeños.

