« L’Art en direct » visite des ateliers d’artistes 20 et 21 septembre Shakers Lieux d’Effervescence Allier

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, vous aurez l’occasion de vous immerger dans 7 ateliers d’artistes et de vous imprégner des différents univers.

Julie Chevassus, jeune artiste peintresse sélectionnée pour une résidence de création de 6 mois.

Ainsi que six artistes disposant d’un atelier à l’année : Ferrage, Fissore, Laure Guilhot, Marie Hoarau, Isabelle Molina-Bardet et Christine Sylvestre.

L’ensemble des artistes seront là pour vous accueillir au sein de leurs ateliers. Vous aurez le loisir d’échanger avec ces artistes professionnels(le)s sur leurs pratiques artistiques…

Vous découvrirez également l’exposition de Laure Guilhot présentée dans la Shakers Gallery.

N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes et rencontres !

Shakers Lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 12 91 87 https://residenceshakers.wordpress.com/ https://www.facebook.com/shakers.lieuxdeffervescence/;https://www.instagram.com/shakers.effervescence/ Shakers, résidence d’artistes offre la possibilité à de jeunes artistes émergents d’engager un projet en bénéficiant de l’accompagnement logistique et technique de l’association (atelier, appartement, dotation…) car cette pépinière a vocation à encourager et à soutenir les artistes afin qu’ils puissent s’épanouir et vivre de leur Art.

Parallèlement, l’association met à disposition un espace de création spécialement attribué à des artistes qui travaillent et créent là en permanence. Accès par bus ligne C arrêt Ronsard

Journées européennes du patrimoine 2025

Shakers Lieux d’Effervescence