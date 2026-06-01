L’art en fleurs, musée des Beaux-Arts, Saint-Quentin

L’art en fleurs Samedi 6 juin, 15h00 musée des Beaux-Arts Aisne

6 et 3 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide conférencier, laissez-vous emporter au cœur des collections permanentes du musée, où les motifs floraux dévoilent leurs secrets.

Une visite tout en beauté et en symbole pour enchanter le regard de chacun.

musée des Beaux-Arts 28 rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Accompagnés d’un guide conférencier, laissez-vous emporter au cœur des collections permanentes du musée, où les motifs floraux dévoilent leurs secrets.

©musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer