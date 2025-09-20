L’Art en Place, une exposition à ciel ouvert Place du Grand Jardin Vence

L’Art en Place, une exposition à ciel ouvert Place du Grand Jardin Vence samedi 20 septembre 2025.

L’Art en Place, une exposition à ciel ouvert 20 et 21 septembre Place du Grand Jardin Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plus de 600 artistes, plasticiens, dessinateurs, photographes, sculpteurs y ont exposé leurs œuvres au fil des années, qu’ils soient figures régionales émergentes ou artistes de renom national ou international. Cette rencontre annuelle favorise les échanges entre créateurs et public, encourage la découverte, et tisse des liens durables de la création contemporaine.

Place du Grand Jardin Place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Vence et la Régie Culturelle