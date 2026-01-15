L’art en signes Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 11:30 – 12:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Réservation en LSF possible du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 13h30-17h via la plateforme d’appels Acceo : https://app.acce-o.fr/client/nantes-metropole Tout public, Personne en situation de handicap

Découvrez l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver en langue des signes française, en collaboration avec Nantes LSF !La visite est bilingue : elle est réalisée en LSF et traduite en français par un interprète. Adapté pour tous, publics sourds signants et entendants.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

