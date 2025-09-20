L’art et la bannière Ancienne abbaye Saint-Sauveur Redon

L’art et la bannière Ancienne abbaye Saint-Sauveur Redon samedi 20 septembre 2025.

L’art et la bannière 20 et 21 septembre Ancienne abbaye Saint-Sauveur Ille-et-Vilaine

Accès libre, tout public. Seul l’atelier bannière est sur réservation (public familial)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une bannière de saint Conwoïon comme prétexte pour découvrir l’histoire et la diversité des objets religieux portés en procession, parler arts textiles et en savoir plus sur ce mystérieux moine qui fonda l’abbaye de Redon.

La Région Bretagne en collaboration avec la Ville de Redon, l’association de protection du patrimoine historique redonnais (APPHR), et le Cercle celtique de Redon, une exposition de bannières, des ateliers famille pour inviter les enfants à composer leur propre étendard/drapeau à partir de collages et de broderies…

Animations :

Tout le week-end : accueil en continu

Samedi : atelier bannière à 15 h (durée 2 h)

Dimanche : conférence à 11 h (durée 1 h 30) et atelier bannière à 15 h (durée 2 h)

Ateliers bannière sur réservation : garance.girard@bretagne.bzh

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici :

https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

Ancienne abbaye Saint-Sauveur 19 Pl. Saint-Sauveur, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

En 1622, Richelieu fut l'abbé commandataire du monastère dont les bâtiments furent totalement reconstruits au XVIIe siècle, sous la direction du frère Plouvier. De cette époque subsistent les quatre bâtiments s'ordonnant autour du cloître (portes s'ouvrant sur les galeries du cloître ; culots sculptés) , auxquels s'ajoutent trois édifices du XIXe siècle, suite à la transformation de l'abbaye en collège par les Eudistes qui s'y installèrent en 1839. Le chanoine Brune a conçu la chapelle, en dessinant l'autel et les vitraux.

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine