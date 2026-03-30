L’ART ET LA LUMIÈRE CONFÉRENCE DE CINZIA ZOTTI Saint-Julien

L’ART ET LA LUMIÈRE CONFÉRENCE DE CINZIA ZOTTI

Prieuré de Saint‑Julien, Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette conférence propose un voyage à travers l’histoire de l’art et les différentes manières d’interpréter la lumière. Cinzia Zotti analyse des œuvres emblématiques, de Rembrandt à James Turrell, en passant par les rosaces gothiques, pour montrer comment la clarté devient matière, symbole ou expérience sensorielle. Une rencontre accessible et enrichissante, pour tous les curieux d’art et de cultur

L’art et la lumière invite le public à découvrir les multiples façons dont la clarté a été représentée, pensée et transformée par les artistes au fil des siècles. À travers cette conférence, Cinzia Zotti propose une traversée sensible et documentée de l’histoire de l’art, en s’appuyant sur des œuvres majeures qui illustrent la diversité des approches artistiques.

La lumière y apparaît tour à tour comme symbole spirituel, comme outil narratif, comme matière sculptée ou comme expérience immersive. Les rosaces des cathédrales gothiques, telles que celle de Notre‑Dame de Reims, témoignent de la manière dont la lumière devient architecture et élévation. Les œuvres de Rembrandt, dont le célèbre Philosophe en méditation , révèlent une maîtrise exceptionnelle du clair‑obscur, où la lumière sculpte les émotions et guide le regard. Plus près de nous, le Roden Crater de James Turrell transforme la lumière naturelle en expérience sensorielle totale, invitant le spectateur à percevoir autrement l’espace et le temps.

La conférence met en dialogue ces univers artistiques pour montrer comment la lumière, loin d’être un simple phénomène physique, devient un langage à part entière. Accessible, vivante et nourrie d’exemples visuels, cette rencontre s’adresse aussi bien aux amateurs d’art qu’aux néophytes désireux de comprendre comment les artistes donnent forme à l’invisible.

Trois bonnes raisons

– Une découverte passionnante des multiples représentations de la lumière dans l’art.

– Une conférencière qui rend accessibles des œuvres majeures et des démarches artistiques variées.

– Un voyage visuel et culturel entre patrimoine, peinture et art contemporain. .

Prieuré de Saint‑Julien, Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 74

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English :

This lecture takes us on a journey through the history of art and the different ways of interpreting light. Cinzia Zotti analyzes emblematic works, from Rembrandt to James Turrell, via Gothic rose windows, to show how light becomes matter, symbol or sensory experience. An accessible and enriching encounter for all those curious about art and culture

L’événement L’ART ET LA LUMIÈRE CONFÉRENCE DE CINZIA ZOTTI Saint-Julien a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC