Journée artistique dans les rues de Cornac mêlant exposition de photos et sculptures, rencontre conviviale avec les artistes, création collective animée par un orgue de Barbarie et déambulation dans le village.

– Présentation des œuvres dans le village

– Repas avec les artistes

– Moment de création collective au rythme de l’orgue de Barbarie

– Déambulation libre dans Cornac 15 .

Atelier de l’école

Cornac 46130 Lot Occitanie

English :

An artistic day in the streets of Cornac, featuring a photo and sculpture exhibition, a convivial meeting with the artists, a collective creation accompanied by a barrel organ and a stroll through the village.

German :

Kunsttag in den Straßen von Cornac mit einer Mischung aus Fotoausstellung und Skulpturen, geselligem Beisammensein mit den Künstlern, kollektiver Kreation, die von einer Drehorgel begleitet wird, und einem Spaziergang durch das Dorf.

Italiano :

Una giornata d’arte per le strade di Cornac, con una mostra di foto e sculture, un incontro amichevole con gli artisti, una creazione collettiva accompagnata da un organetto e una passeggiata per il villaggio.

Espanol :

Una jornada de arte en las calles de Cornac, con una exposición de fotos y esculturas, un encuentro amistoso con los artistas, una creación colectiva acompañada de un organillo y un paseo por el pueblo.

