« L'art et les valeurs de la construction en pierre sèche » Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch

« L’art et les valeurs de la construction en pierre sèche » Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch samedi 20 septembre 2025.

« L’art et les valeurs de la construction en pierre sèche »

Samedi 20 septembre 2025.

A 16h. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous « Hors-Sentiers », ces conférences, éclairantes et instructives, sont proposées par des spécialistes ou des passionnés.

Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Dans le cadre des journées du patrimoine, Claire Cornu architecte-urbaniste, experte pierre sèche pour la Convention du Conseil de l’Europe pour le paysage, administratrice du collectif Paysages de l’après pétrole et référente pierre sèche pour la Fondation du Patrimoine nous présente cette conférence sur « L’Art et les valeurs de la construction en pierre sèche ». .

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

These enlightening and instructive talks are given by specialists and enthusiasts.

Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die « Hors-Sentiers »-Termine, diese erhellenden und lehrreichen Vorträge werden von Spezialisten oder Enthusiasten angeboten.

Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

Queste conferenze illuminanti e istruttive sono tenute da specialisti e appassionati.

Sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Estas charlas instructivas e instructivas son impartidas por especialistas y aficionados.

Están dirigidas al público en general y a niños a partir de 8 años.

