L’art et les valeurs de la construction en pierre sèche – Conférence de Claire Cornu espace Robert Ollive Allauch

L’art et les valeurs de la construction en pierre sèche – Conférence de Claire Cornu Samedi 20 septembre, 16h00 espace Robert Ollive Bouches-du-Rhône

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

La pierre sèche est une technique intemporelle et universelle, à Allauch, c’est le chemin de Notre Dame du Château qui nous en raconte un bout d’histoire. Ses usages et ses pratiques mais aussi les valeurs sur lesquelles elle se pose, font de la pierre sèche, une technique d’avenir. Techniquement performant et économiquement pertinent, vecteur de réservoirs écologiques, système de gestion des eaux de ruissellement rapide, emploi local, valorisé et valorisant et non délocalisable, le choix de la pierre sèche est un acte de développement durable.

Claire Cornu, architecte-urbaniste, experte pierre sèche pour la Convention du Conseil de l’Europe pour le paysage, administratrice du collectif Paysages de l’après pétrole et référente pierre sèche pour la Fondation du Patrimoine.

espace Robert Ollive Espace Robert Ollive, 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.allauch.com/que-faire-a-allauch/culture/equipements-culturels/espace-robert-ollive Espace Robert Ollive

C’est dans les anciens locaux Tupperware, que ce nouvel équipement est né. Il est divisé en deux parties : l’une pour les représentations culturelles ou scientifiques et l’autre pour les animations sportives.

La salle de spectacles, d’une superficie de 530 m2, accueille tout type de manifestations : théâtre, danse, conférences, projections… Pour remplir pleinement son rôle culturel, cette salle est dotée d’un local de régie.

La deuxième partie du bâtiment compte deux salles d’activités sportives consacrées aux activités de la Maison Municipale des Retraités Actifs.

Un parking a été créé devant le bâtiment, permettant aux spectateurs et aux sportifs de se garer facilement et gratuitement. Parking Gratuit

