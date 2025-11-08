L’ART FUNÉRAIRE DU CIMETIÈRE SAINTE-CROIX Rue de l’Éventail Le Mans

Rue de l'Éventail Le Mans

Tarif : 4 – 6 EUR

samedi 8 novembre 2025, 10:30-12:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Découvrez les trésors méconnus mêlant l’architecture, la sculpture, la ferronnerie, les vitraux… et les personnages illustres du cimetière Sainte-Croix, en particulier, la famille Bollée.

Votre guide sera Nathalie Jupin.

Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place. .

Rue de l'Éventail, Devant l'entrée du cimetière, Le Mans 72100, Sarthe, Pays de la Loire. +33 2 43 47 40 30

