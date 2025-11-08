L’ART FUNÉRAIRE DU CIMETIÈRE SAINTE-CROIX Rue de l’Éventail Le Mans
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Découvrez les trésors méconnus mêlant l’architecture, la sculpture, la ferronnerie, les vitraux… et les personnages illustres du cimetière Sainte-Croix, en particulier, la famille Bollée.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place. .
