L’ART INDELICAT DE LA FEMENITE – L ART INDELICAT DE LA FEMENITE – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

L’ART INDELICAT DE LA FEMENITE – L ART INDELICAT DE LA FEMENITE Début : 2025-12-12 à 21:00. Tarif : – euros.

Bon alors, La féminité, c’est quoi, à la fin ? -Ben on s’en fout c’est être femme -ben non…pas que ! Féminité : nom féminin (ça tombe bien quand même…) ensemble des caractères correspondant à une image biologique et sociale de la femme. Il n’en a pas plus fallu plus à Émilie Deletrez pour en faire son terrain de jeu. Elle tire dans ce one-gonzesse show le portrait de différents personnages à l’insu de leur plein gré et elle enchaîne les changements de costumes aussi vite que les changements de personnalités. Il y en a qui ne s’assument pas «femme» mais elles, elles n’ont pas le choix! Un spectacle original et drôle qui raconte des tranches de vie… de femme. Si vous y voyez une ressemblance avec des personnages réels, ce serait pure coïncidence!

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34