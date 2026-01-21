L’art & la Main 2026 – les stages La Ferme de la Harpe Rennes Dimanche 25 janvier, 11h00 Ille-et-Vilaine

L’art & la main, c’est aussi l’occasion de découvrir et s’essayer à de nouvelles pratiques ! En famille, seul·e ou entre ami·e·s, participez à différents stages animés par des exposants du festival !

L’art & la main 2026 – les stages

### Au programme :

### – Sgraffito sur porcelaine avec Sandrine Hamel céramique

Dimanche 25 janvier, à 10h, 11h et 12h

‍ ‍ ‍ ​À partir de 10 ans

10€/ participant – inscription via HelloAsso :

• 10h : [urlr.me/cgnrdM](urlr.me/cgnrdM)

• 11h : [urlr.me/faGkKJ](urlr.me/faGkKJ)

• 12h : [urlr.me/KQv6nS](urlr.me/KQv6nS)

### – Sculpture sur bois avec Samuel Arridiaux

Dimanche 25 janvier, de 9h30 à 12h30

‍ ‍ ‍ ​À partir de 12 ans

20€/ participant – inscription via HelloAsso : [urlr.me/cuGp4Z](urlr.me/cuGp4Z)

➡️ « _Réalisation d’un bas-relief, un triskèle en bois (hêtre). Les participants utiliseront des gouges à sculpter, des burins, des fermoirs, des limes pour dégager et mettre en relief la forme préalablement dessinée sur le support._ »

### – Mosaïque avec Mosaïque et Tesselles Rennes

Dimanche 25 janvier, de 10h à 12h

‍ ‍ ‍ ​Tous publics dès 6 ans accompagné – dès 10 ans seul

25€/ participant (l’accompagnant ne compte pas) – inscription via HelloAsso : urlr.me/dB7qvN

– Modelage d’argile avec La Fabrik’a

Dimanche 25 janvier, de 10h à 11h30

‍ ‍ ‍ ​Tous publics à partir de 6 ans

20€/ participant – inscription via HelloAsso : [urlr.me/sSv7Qx](urlr.me/sSv7Qx)

