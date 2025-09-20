L’Art & Leur Carrière artconnexion Lille

L’Art & Leur Carrière Samedi 20 septembre, 14h00 artconnexion Nord

Entrée libre sur inscription

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre de l’exposition d’Olivia Hernaïz, artconnexion et HFX+ Hauts-de-France vous invitent aux Journées du Matrimoine, samedi 20 septembre de 14h à 18h.

À 14H : Echangez avec Eva Kirilof, autrice de l’essai graphique Une place – réflexion sur la présence des femmes dans l’histoire de l’art, en partenariat avec la librairie le Biglemoi. Dans son ouvrage, elle offre des pistes de réflexion sur la place et le rôle des femmes dans la cultureoccidentale. Nourri par les travaux d’historien·nes, de chercheur·ses et de militant·es, ce livre participe à repenser les mythes autour de la présence des femmes dans l’histoire de l’art, en reliant entre eux récits historiques et politiques, idées et parcours de femmes artistes.

À 16H : Participez à une session du jeu de société L’Art & Ma Carrière conçu par Olivia Hernaïz. À partir de centaines de témoignages confidentiels d’actrices et d’acteurs du monde de l’art, ce jeu permet d’aborder la sous-représentation des femmes et des minorités de genre.

De l’artiste à la curatrice, en passant par la professeure, la galeriste, la médiatrice, l’historienne de l’art et la conservatrice de musée, les participant·es sont invité·es à se mettre dans leur peau afin de mieux comprendre leur parcours, leurs conditions de travail et les obstacles qu’elles affrontent.

En partenariat avec HFX+ Hauts-de-France et le Biglemoi.

artconnexion 9 Rue du Cirque Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320211051 http://www.artconnexion.org Entrée libre

Les Journées du Matrimoine matrimoine

Eva Kirilof et Mathilde Lemiesle, Une place, 2022.