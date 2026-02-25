L’art peut-il réenchanter la politique ? Musée de Bretagne Rennes Samedi 28 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Une discussion avec Shirley Souagnon, humoriste, comédienne et productrice, initiée par Le Labo démocratique du 4bis.

_“Le Labo démocratique du **4bis** est un projet collectif de trois mois qui réunit une dizaine de jeunes lors de rencontres hebdomadaires de deux heures. Ensemble, nous explorons la politique sous des formes plurielles, notamment à travers des engagements personnels, des échanges de savoir et des pratiques artistiques. Ce laboratoire est un espace d’expérimentation, de partage et de création, pour se réapproprier des enjeux politiques. L’objectif est de faire entendre nos voix et de s’outiller ensemble pour y parvenir. “_

_[https://www.instagram.com/tdj_4bis/](https://www.instagram.com/tdj_4bis/)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T15:45:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

