L’art polarisant au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

L’art polarisant au Musée des Alpilles

Samedi 7 mars 2026 de 10h à 17h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le musée des Alpilles vous propose de découvrir l’art polarisant.Célibataires

Rendez-vous au musée des Alpilles le samedi 7 mars de 10h à 17h pour découvrir l’art polarisant avec Anne-Lise.



Venez créer de vos mains pendant toute une journée et repartez avec votre vitrail polarisant. Possibilité de transformer votre vitrail en lampe, matériel en supplément. Voir avec l’artiste le jour du stage.



Inscription par téléphone .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

The Alpilles Museum invites you to discover polarising art.

