L’Art Qui Guérit L’atelier de la Place Le Mans

L’Art Qui Guérit

L’atelier de la Place 10 rue de la Galère Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-10-10

Exposition de peintures de Fabienne Treuillet, qui a fondé une association, « l’Art qui guérit », association qui a pour objet de développer des partenariats avec la recherche médicale et différentes institutions dédiées aux soins.

Tous les bénéfices issus de la vente de tableaux seront versés a l’Association d’Aide et de Soutien aux Malades. .

L’atelier de la Place 10 rue de la Galère Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 56 88 28 81 elvireelisea@orange.fr

