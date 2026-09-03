L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie
vendredi 2 octobre 2026 · Magrie
Informations pratiques
Magrie
L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026
Magrie Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
L’Art s’invite à Magrie accueille chaque année une exposition d’arts pluridisciplinaires au cœur du village.
Attirant un large public, cet événement rythmé d’animations festives réunit le temps d’un week-end des exposants de qualité dans des lieux privés ou communaux de Magrie dans l’Aude.
Pour sa 24? édition, l’événement accueillera près de 50 artistes , exposant leurs œuvres dans différents lieux du village : caves vigneronnes, espaces communaux et lieux privés.
Cette nouvelle édition marque également le lancement du 1er Concours de Jeunes Talents Artistiques de l’Aude, destiné à encourager la création et la transmission entre générations d’artistes.
Pendant trois jours, visiteurs et passionnés d’art pourront découvrir des œuvres originales, rencontrer les artistes et partager un moment culturel convivial.
Accueil publics scolaires 14h – 18h
15h-18h Eglise de Magrie – Micro Folie, musée numérique
14h-17h Projet pédagogique Théière Collège Quillan
Emma Art Floral-Vente de bouquets avec origami Daniel Teyssié – « L’Ours » mise en scène florale
Ateliers créatifs enfants Oksana Portraits de Violette
Lud’Aude -jeux en bois
Maquillage adultes et enfants Tabita
16h et 18h Luc Chinel – vernissage + expo photo » des clics artistiques »
18h-19h Chorale de Magrie « chant’en cœur
20h Almas Flamencas : sévillanes
19h-22h DJ Piroulis
Repas Paëlla: 15 euros/pers,( places limitées) réservation obligatoire
En continu Food trucks salés.Food truck sucré .
Magrie 11300 Aude Occitanie +33 7 83 89 44 62 artmagrie11@gmail.com
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English :
L’événement L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin
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