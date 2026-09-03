Informations pratiques

Magrie

L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026

Magrie Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

L’Art s’invite à Magrie accueille chaque année une exposition d’arts pluridisciplinaires au cœur du village.

Attirant un large public, cet événement rythmé d’animations festives réunit le temps d’un week-end des exposants de qualité dans des lieux privés ou communaux de Magrie dans l’Aude.

Pour sa 24? édition, l’événement accueillera près de 50 artistes , exposant leurs œuvres dans différents lieux du village : caves vigneronnes, espaces communaux et lieux privés.

Cette nouvelle édition marque également le lancement du 1er Concours de Jeunes Talents Artistiques de l’Aude, destiné à encourager la création et la transmission entre générations d’artistes.

Pendant trois jours, visiteurs et passionnés d’art pourront découvrir des œuvres originales, rencontrer les artistes et partager un moment culturel convivial.

Accueil publics scolaires 14h – 18h

15h-18h Eglise de Magrie – Micro Folie, musée numérique

14h-17h Projet pédagogique Théière Collège Quillan

Emma Art Floral-Vente de bouquets avec origami Daniel Teyssié – « L’Ours » mise en scène florale

Ateliers créatifs enfants Oksana Portraits de Violette

Lud’Aude -jeux en bois

Maquillage adultes et enfants Tabita

16h et 18h Luc Chinel – vernissage + expo photo » des clics artistiques »

18h-19h Chorale de Magrie « chant’en cœur

20h Almas Flamencas : sévillanes

19h-22h DJ Piroulis

Repas Paëlla: 15 euros/pers,( places limitées) réservation obligatoire

En continu Food trucks salés.Food truck sucré .

Magrie 11300 Aude Occitanie +33 7 83 89 44 62 artmagrie11@gmail.com

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English :

L’événement L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin