Informations pratiques

Magrie

L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026

Magrie Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

L’Art s’invite à Magrie accueille chaque année une exposition d’arts pluridisciplinaires au cœur du village.

Attirant un large public, cet événement rythmé d’animations festives réunit le temps d’un week-end des exposants de qualité dans des lieux privés ou communaux de Magrie dans l’Aude.

Pour sa 24ᵉ édition, l’événement accueillera près de 50 artistes , exposant leurs œuvres dans différents lieux du village caves vigneronnes, espaces communaux et lieux privés.

Cette nouvelle édition marque également le lancement du 1er Concours de Jeunes Talents Artistiques de l’Aude, destiné à encourager la création et la transmission entre générations d’artistes.

Pendant trois jours, visiteurs et passionnés d’art pourront découvrir des œuvres originales, rencontrer les artistes et partager un moment culturel convivial.

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Magrie 11300 Aude Occitanie +33 7 83 89 44 62 artmagrie11@gmail.com

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English :

L’Art s’invite %E0 Magrie hosts an annual multidisciplinary art exhibition in the heart of the village.

Attracting a wide audience, this event—filled with festive activities—brings together high-quality exhibitors for a weekend at private and public venues in Magrie, in the Aude department.

For its 24th edition, the event will welcome nearly 50 artists, who will exhibit their works in various locations throughout the village: winemakers’ cellars, community spaces, and private venues.

This new edition also marks the launch of the 1st Aude Young Artistic Talent Competition, designed to encourage creativity and the passing down of artistic traditions across generations.

For three days, visitors and art enthusiasts will have the opportunity to discover original works, meet the artists, and enjoy a friendly cultural experience.

L’événement L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie a été mis à jour le 2026-08-10 par