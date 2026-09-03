Informations pratiques

Magrie

L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026

Magrie Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Art s’invite à Magrie accueille chaque année une exposition d’arts pluridisciplinaires au cœur du village.

Attirant un large public, cet événement rythmé d’animations festives réunit le temps d’un week-end des exposants de qualité dans des lieux privés ou communaux de Magrie dans l’Aude.

Pour sa 24? édition, l’événement accueillera près de 50 artistes , exposant leurs œuvres dans différents lieux du village : caves vigneronnes, espaces communaux et lieux privés.

Cette nouvelle édition marque également le lancement du 1er Concours de Jeunes Talents Artistiques de l’Aude, destiné à encourager la création et la transmission entre générations d’artistes.

Pendant trois jours, visiteurs et passionnés d’art pourront découvrir des œuvres originales, rencontrer les artistes et partager un moment culturel convivial.

11h Inauguration vin d’honneur-discours officiels

Inauguration de la fresque « L’Art s’invite à Magrie » d’Air Jp Tagman Mairie

Street art en live avec l’association One One de Carcassonne Inauguration de la fresque citerne viticole de Bizo Art

10h30-11h Percussions « Les mains chaudes »

10h-18h Projet pédagogique Théière Collège Quillan Emma Art Floral-vente de bouquets avec origami Luc Chinel-exposition photo » des clics artistiques » Daniel Teyssié – « L’Ours », mise en scène florale Tout Tacot limouxin

10h-13h Eglise de Magrie – Micro Folie, musée numérique

10h-17h Ateliers créatifs enfants Oksana

Maquillage adultes et enfants Tabita

12h-12h30 Rock acrobatique – association Dance Music Cindy

12h-13h Mr White – rockabilly

13h30 – 14h Street Dance Academy – K Pop +tango argentin – bacchata

14h-15h Bernard Margarit duo Jee & Bee

14h-15h Art Pax Trio

14h-14h30 Percussions « Les mains chaudes »

14h 30-15h Rock acrobatique-association Dance Music Cindy

15h-17h Eglise de Magrie-Micro Folie, musée numérique

14h-18h Portraits de Violette

15h30-16h Las Chulas-sévillanes

16h-16h30 Street Dance Academy- K Pop + tango argentin

16h-17h Mr White-rockabilly

16h-17h Sandra Ortu-chanteuse, compositions et reprises

17h-18h Art Pax Trio

17h30-18h30 Bernard Margarit duo Jee & Bee

19h-19h30 Las Chulas-sévillanes

20h-22h Le bal aux doigts-bal traditionnel

En continu Boite à photo Linéa . Food trucks salés.Food truck sucré .

Magrie 11300 Aude Occitanie +33 7 83 89 44 62 artmagrie11@gmail.com

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English :

L’événement L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin