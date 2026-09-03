L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie
samedi 3 octobre 2026 · Magrie
Informations pratiques
Magrie
L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026
Magrie Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Art s’invite à Magrie accueille chaque année une exposition d’arts pluridisciplinaires au cœur du village.
Attirant un large public, cet événement rythmé d’animations festives réunit le temps d’un week-end des exposants de qualité dans des lieux privés ou communaux de Magrie dans l’Aude.
Pour sa 24? édition, l’événement accueillera près de 50 artistes , exposant leurs œuvres dans différents lieux du village : caves vigneronnes, espaces communaux et lieux privés.
Cette nouvelle édition marque également le lancement du 1er Concours de Jeunes Talents Artistiques de l’Aude, destiné à encourager la création et la transmission entre générations d’artistes.
Pendant trois jours, visiteurs et passionnés d’art pourront découvrir des œuvres originales, rencontrer les artistes et partager un moment culturel convivial.
11h Inauguration vin d’honneur-discours officiels
Inauguration de la fresque « L’Art s’invite à Magrie » d’Air Jp Tagman Mairie
Street art en live avec l’association One One de Carcassonne Inauguration de la fresque citerne viticole de Bizo Art
10h30-11h Percussions « Les mains chaudes »
10h-18h Projet pédagogique Théière Collège Quillan Emma Art Floral-vente de bouquets avec origami Luc Chinel-exposition photo » des clics artistiques » Daniel Teyssié – « L’Ours », mise en scène florale Tout Tacot limouxin
10h-13h Eglise de Magrie – Micro Folie, musée numérique
10h-17h Ateliers créatifs enfants Oksana
Maquillage adultes et enfants Tabita
12h-12h30 Rock acrobatique – association Dance Music Cindy
12h-13h Mr White – rockabilly
13h30 – 14h Street Dance Academy – K Pop +tango argentin – bacchata
14h-15h Bernard Margarit duo Jee & Bee
14h-15h Art Pax Trio
14h-14h30 Percussions « Les mains chaudes »
14h 30-15h Rock acrobatique-association Dance Music Cindy
15h-17h Eglise de Magrie-Micro Folie, musée numérique
14h-18h Portraits de Violette
15h30-16h Las Chulas-sévillanes
16h-16h30 Street Dance Academy- K Pop + tango argentin
16h-17h Mr White-rockabilly
16h-17h Sandra Ortu-chanteuse, compositions et reprises
17h-18h Art Pax Trio
17h30-18h30 Bernard Margarit duo Jee & Bee
19h-19h30 Las Chulas-sévillanes
20h-22h Le bal aux doigts-bal traditionnel
En continu Boite à photo Linéa . Food trucks salés.Food truck sucré .
Magrie 11300 Aude Occitanie +33 7 83 89 44 62 artmagrie11@gmail.com
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English :
L’événement L’ART S’INVITE À MAGRIE 2026 Magrie a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin
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