L’art s’invite en terrasse Office de tourisme Carry-le-Rouet

L’art s’invite en terrasse

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 17h30. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Venez découvrir un artiste autour d’un apéritif musical et festif !

Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

Come and discover an artist over a festive musical aperitif!

German :

Entdecken Sie einen Künstler bei einem musikalischen und festlichen Aperitif!

Italiano :

Venite a scoprire un artista durante un festoso aperitivo musicale!

Espanol :

Venga a descubrir a un artista durante un aperitivo musical festivo

