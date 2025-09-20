L’art urbain à l’ère numérique MUSE Saint-Dizier Saint-Dizier

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’exposition retrace une histoire de l’art urbain et montre l’impact des technologies de production et de diffusion digitales sur le travail des artistes de ce milieu.

Au XXe siècle, les murs des villes sont marqués par une large diffusion de l’art urbain : l’espace public devient un terrain d’expression privilégié, un lieu de création, d’exposition et de détournement pour un art qui se définit en marge des instances officielles. Avec l’arrivée d’internet puis des réseaux sociaux, le street art connaît une révolution, entraînant un nouveau rapport des artistes à la ville.

MUSE Saint-Dizier est un nouveau lieu culturel au cœur de Saint-Dizier. Mis en place avec le concours de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, MUSE veut favoriser l'accès à l'art pour tous.

