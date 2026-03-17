L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle Blangy-sur-Bresle
L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle Blangy-sur-Bresle samedi 11 avril 2026.
L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle
23 Route d’Eu Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Lors des journées européennes des métiers d’art nous organisons un mini marché artisanale
Au programme
Démonstrations de soufflage à la canne en technique et verre MURANO par notre maestro DEI ROSSI LUIGI DE VERRE D’ART DE LA BRESLE
Démonstrations et initiation de tournage de poterie par Philippe Gouttes de l’atelier de Ci-Terre
Démonstration de gravure sur verre par Madame Claude Noureux de l’atelier Claude grav’verre
Nous ferons appel à un fleuriste événementiel decofloral d’iris afin de décorer notre site .
23 Route d’Eu Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 75 23 51 verredartdela-bresle@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle
L’événement L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité