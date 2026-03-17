L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle

23 Route d’Eu Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Lors des journées européennes des métiers d’art nous organisons un mini marché artisanale

Au programme

Démonstrations de soufflage à la canne en technique et verre MURANO par notre maestro DEI ROSSI LUIGI DE VERRE D’ART DE LA BRESLE

Démonstrations et initiation de tournage de poterie par Philippe Gouttes de l’atelier de Ci-Terre

Démonstration de gravure sur verre par Madame Claude Noureux de l’atelier Claude grav’verre

Nous ferons appel à un fleuriste événementiel decofloral d’iris afin de décorer notre site .

23 Route d’Eu Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 75 23 51 verredartdela-bresle@wanadoo.fr

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English : L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle

L’événement L’artisanat à l’honneur dans la vallée de la bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité