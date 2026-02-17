L’artisanat du cuir Journées Européennes des Métiers d’Art rue du Mouton Romans-sur-Isère

L’artisanat du cuir Journées Européennes des Métiers d’Art

rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Présent dès le XVe siècle à Romans, le travail du cuir réunit de nombreux métiers tanneurs, mégissiers, cordonniers, corroyeurs, bourreliers. Depuis lors, la ville s’organise en partie autour de ce savoir-faire.

rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86

Leatherworking has been present in Romans since the 15th century, bringing together a wide range of trades: tanners, tawers, shoemakers, curriers and saddlers. Since then, the town has been partly organized around this know-how.

