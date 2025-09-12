L’artisanat fête l’intelligence de la main Carspach

L’artisanat fête l’intelligence de la main Carspach vendredi 12 septembre 2025.

41 rue du Gazon Carspach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Découverte originale d’entreprises artisanales dynamiques, démonstrations de savoir-faire, informations filières. Soirées musicales, restauration, buvette.

Pour cette nouvelle édition, l’artisanat fête l’intelligence de la main, cette fête tous publics se voudra riche et variée par son programme, et valorisante pour les métiers de l’artisanat.

Découverte originale d’entreprises artisanales dynamiques, sous un angle créatif et artistique, avec une mise en scène collective. Démonstrations de savoir-faire et animations. Joaillier, verrier, bijoutier, créatrice textile, fleuriste, charpentier, zingueur, vigneron, brasseur, menuisier, prothésiste, lunetier, boulanger, paysagiste, coiffeur, masseur, réflexologue … et d’autres encore.

Espace bien-être, musique, bar.

Rencontres avec des chefs d’entreprise, leurs salariés, leurs apprentis, et la présentation de leurs travaux. Informations sur les nombreux mériers de l’artisanat et leurs filières de formations, des CFA avec des jeunes apprentis, des compagnons du devoir.

Soirées musicales avec les groupes Dies’L, le vendredi soir, et The Diesel, samedi soir.

Restauration sur place Carpes frites, tartes flambées, crudités, planchettes, buvette.

41 rue du Gazon Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 88 67 92 contact@ascomil.fr

English :

Original discovery of dynamic craft companies, demonstrations of know-how, information on the sector. Musical evenings, food and refreshments.

German :

Originelle Entdeckung dynamischer Handwerksbetriebe, Demonstrationen von Know-how, Informationen über die Branche. Musikalische Abende, Essen und Trinken.

Italiano :

Un’occasione originale per scoprire aziende artigiane dinamiche, dimostrazioni di abilità e informazioni sul settore. Serate musicali, cibo e rinfreschi.

Espanol :

Una ocasión original para descubrir empresas artesanales dinámicas, demostraciones de habilidades e información sobre el sector. Veladas musicales, comida y refrescos.

