L’artiste au travail Eglise Saint-Pierre Tréflévénez samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Pierre 10 Rue des Monts d’Arrée Tréflévénez Finistère

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’artiste Valentin Scarlatescu présente ses créations en cours dans l’église.

Fresques murales et émulsions sur bois préparé sur les voûtes.

Peintures en cours de réalisation. .

Eglise Saint-Pierre 10 Rue des Monts d’Arrée Tréflévénez 29800 Finistère Bretagne +33 6 80 95 18 84

