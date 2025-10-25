L’artiste vous guide, GUY PIRET GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest

L’artiste vous guide, GUY PIRET GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 25 octobre, 11h00 sur inscription

Découvrez le travail de **Guy Piret**, jardinier-artiste, qui compose de véritables paysages miniatures avec ses aloès hybrides qui prennent parfois les caractéristiques des fonds marins, parfois celles du cristal vivant.

Entre art botanique, sculpture et installation contemporaine, ses créations associent plantes rares, pierres semi-précieuses et lumières subtiles.

À l’occasion de l’exposition **Nature Double**, il viendra présenter son parcours, ses inspirations et sa démarche lors d’une rencontre exceptionnelle à la Galerie Le Comoedia.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T12:30:00.000+02:00

https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-guy-piret

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère