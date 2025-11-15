L’artiste vous guide, LOÏC MADEC GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 15 novembre, 11h00 sur inscription

Venez découvrir l’art de Loïc Madec dans le cadre de l’exposition « Nature Double » au Comoedia à Brest !

Loïc Madec développe depuis longtemps une œuvre riche et énergique, traversée par l’expérimentation et la liberté du geste. Pour l’exposition Nature Double, il présente une sélection inédite de pastels rehaussés de collages, où se mêlent spontanéité, chaos créatif et poésie visuelle.

L’artiste évoquera lors de cette rencontre à la Galerie d’Art Le Comoedia son parcours et sa démarche, offrant au public un regard privilégié sur un travail qui bouscule les cadres et invente de nouvelles formes. Il portera aussi son regard d’esthète sur les oeuvres des autres artistes exposés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T12:30:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-lo-c-madec

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère