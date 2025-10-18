L’artiste vous guide, MARINE TEPLITXKY GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 13 décembre, 11h00 sur inscription

Venez découvrir l’art de Marine Teplitxky, sculptrice céramiste au Comoedia à Bres, Samedi 17 janvier de 11 h à 12 h 30.

**Rencontre avec Marine Teplitxky**

Sculptrice céramiste, Marine Teplitxky explore les potentialités expressives de la terre et du raku. Ses créations figuratives aux formes oniriques passent par l’épreuve du feu ouvrant ainsi la voie à l’imprévisible.

À l’occasion de Nature Double à la Galerie d’Art Le Comoedia, elle invite le public à entrer dans son univers poétique et à découvrir le monde fascinant de la céramique et de la technique du raku.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T12:30:00.000+01:00

https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-marine-teplitxky

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère