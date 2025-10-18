L’artiste vous guide, MARINE TEPLITXKY GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest
L’artiste vous guide, MARINE TEPLITXKY GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest samedi 13 décembre 2025.
L’artiste vous guide, MARINE TEPLITXKY GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 13 décembre, 11h00 sur inscription
Venez découvrir l’art de Marine Teplitxky, sculptrice céramiste au Comoedia à Bres, Samedi 17 janvier de 11 h à 12 h 30.
**Rencontre avec Marine Teplitxky**
Sculptrice céramiste, Marine Teplitxky explore les potentialités expressives de la terre et du raku. Ses créations figuratives aux formes oniriques passent par l’épreuve du feu ouvrant ainsi la voie à l’imprévisible.
À l’occasion de Nature Double à la Galerie d’Art Le Comoedia, elle invite le public à entrer dans son univers poétique et à découvrir le monde fascinant de la céramique et de la technique du raku.
GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère