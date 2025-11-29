L’artiste vous guide, MATTHIEU DORVAL GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 29 novembre, 11h00 sur inscription

Venez découvrir l’art de Matthieu Dorval, inspiré par la mer et les paysages de l’Atlantique.

Rencontre avec Matthieu Dorval

Inspiré par la mer et les paysages de l’Atlantique, Matthieu Dorval développe une peinture où couleurs intenses et gestes spontanés traduisent la force poétique des éléments.

Entre abstraction et néo-expressionnisme, son travail dialogue avec la Bretagne, l’Irlande ou sa base de Crozon, associant la puissance romantique de la nature à une esthétique épurée.

À travers ses toiles et ses « pierres céramique » – fragments colorés évoquant des vestiges imaginaires, entre ruines antiques et cités englouties – l’artiste invite à réfléchir sur la mémoire et le passage du temps.

Lors de l’exposition Nature Double, il viendra partager son parcours et sa démarche lors d’un échange privilégié à la galerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T12:30:00.000+01:00

https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-matthieu-dorval

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère