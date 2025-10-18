L’artiste vous guide, NICOLAS RABANT Galerie Le Comoedia Brest Samedi 13 décembre, 11h00 sur inscription

Venez découvrir l’art de Nicolas Rabant, Artiste plasticien installé à Brest. Samedi 13 décembre de 11 h à 12 h 30

Rencontre avec Nicolas Rabant

Artiste plasticien installé à Brest, Nicolas RABANT façonne des sculptures réalisées à partir d’empreintes de poissons ou de céphalopodes qu’il a pêché. Donnant une seconde vie aux espèces capturées, il transforme la récolte en geste artistique, à mi-chemin entre hommage et rituel.

À travers cette pratique ancrée dans le vivant, il interroge notre relation aux milieux aquatiques et renouvelle notre regard sur la nature.

Dans le cadre de Nature Double, Nicolas RABANT vient dialoguer avec le public autour de son travail et de sa démarche, lors d’un temps d’échange à la Galerie d’Art Le Comoedia.

https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-nicolas-rabant

Galerie Le Comoedia 35 rue du châteaux Brest 29200 Finistère