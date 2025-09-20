L’artiste vous guide : Olivia Clavel à la Galerie Le Comoedia Galerie d’art Le Comoedia Brest

L’artiste vous guide : Olivia Clavel à la Galerie Le Comoedia Galerie d’art Le Comoedia Brest Samedi 20 septembre, 11h00 12€ sur inscription

Olivia Clavel présentera ses oeuvres de l’exposition Esprit 80 lors d’une rencontre exclusive le samedi 20 septembre.

Visite guidée avec Olivia Clavel

Pour la première fois à Brest, l’artiste Olivia Clavel, qui a dynamité l’art graphique et la Bande Dessinée avec son groupe Bazooka, est présente à la galerie d’art Le Comoedia pour une visite guidée de l’exposition Esprit 80.

Figure incontournable au début de la scène punk parisienne, Olivia Clavel est une artiste pionnière de la bande dessinée alternative et l’une des fondateurs du collectif graphique Bazooka, qui a marqué une rupture radicale avec les conventions esthétiques et politiques de son époque. Nourrie par l’univers de Tintin, les comics américains et l’énergie subversive de la musique punk, elle développe un style inimitable où l’imaginaire cosmique croise la critique sociale. Son personnage iconique Télé, à la fois machine et être libre, traverse toutes ses œuvres, des pages de bandes dessinés aux grandes toiles fluorescentes d’aujourd’hui. En brouillant les frontières entre les genres, les réalités et les dimensions, Olivia Clavel s’impose comme une voix singulière, rebelle et profondément visionnaire de l’art contemporain.

Ce que vous allez découvrir

Les coulisses de l’aventure Bazooka, collectif légendaire qui a bousculé la presse et le graphisme en France.

L’univers de Télé, personnage trans, mutant et intemporel, miroir des questionnements identitaires de la créatrice.

Un monde parallèle, où l’art, la mystique cosmique et la bande dessinée fusionnent dans une quête infinie de liberté.

Déroulement de la visite

La visite commentée dure environ 60 minutes.

Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets. Fermeture des portes à 11 heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite : 12 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité pour garantir une expérience immersive et qualitative. Ne tardez pas à réserver votre billet et assurez-vous une place pour cette rencontre artistique exclusive.

