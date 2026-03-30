L’Arto-kids ateliers jeune public Limoges
L’Arto-kids ateliers jeune public Limoges mercredi 15 avril 2026.
L’Arto-kids ateliers jeune public
17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Les ateliers proposés pendant les vacances de Pâques sont imaginés à partir d’œuvres d’Alain Doret présentes dans la collection Artothèque.
Le principe ? À partir du procédé qu’utilise l’artiste pour réaliser les formes présentes dans sa série F3D, les enfants seront amenés à créer et découper des silhouettes à partir d’objets de leur choix sur des chutes de cuir avant de les apposer sur un autre carré de cuir beige.
Les parents pourront en parallèle suivre une visite guidée des espaces d’exposition avant de découvrir les réalisations autour d’un goûter partagé à partir de 16h ! .
17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Arto-kids, ateliers jeune public
L’événement L’Arto-kids ateliers jeune public Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin
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