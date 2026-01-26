L’Arto-kids Limoges

L’Arto-kids

17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Dans le cadre de l’exposition Pour la peau de l’artiste Julie Chaffort, le Frac-Artothèque propose ses deux premiers rendez-vous Arto-kids ! .

Le principe ? Deux équipes font découvrir une œuvre mystère de la collection artothèque. Attention des animaux s’y cachent… Pendant que la première équipe décrit l’image qui est cachée des regards, la seconde la dessine. Puis 1. 2. 3… Révélation le secret est dévoilé ! À ton tour de faire découvrir l’œuvre que ton équipe a choisie !

Les parents pourront ensuite découvrir les réalisations des enfants autour d’un goûter partagé ! .

17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

