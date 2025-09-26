LARURAL fête ses 20 ans ! Parvis de l’église et parking du 13 juin Créon

Parvis de l’église et parking du 13 juin 16 Rue Amaury de Craon Créon Gironde

La Rural souffle ses 20 bougies et vous invite chaleureusement à participer à sa fête d’anniversaire le vendredi 26 septembre à Créon. Dès 20 h, sur le parking du 13 juin 1315, assistez à Heavy Motors, un spectacle plein d’énergie porté par la Société Protectrice de Petites Idées. Au programme de la danse, de l’absurde, du jeu, de la musique, du cirque et des effets spéciaux de haute qualité artisanale. Une parade retour vers notre maison en face de l’église sera assurée par les effets lumineux de la Cie SILEX ! et l’association Zion Perku. Puis, à 21 h 30 sur le parvis de l’église, un concerts unique des musiciens historiques et amis de Larural. Enfin, à 23 h, un feu d’artifice imaginé par l’artificier Pascal Ducos de la Cie SILEX ! et mis en musique par le violoniste François Boirie. Food trucks et buvette sur place. Entrée libre. .

Parvis de l’église et parking du 13 juin 16 Rue Amaury de Craon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 65 59

L’événement LARURAL fête ses 20 ans ! Créon a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de l’Entre-deux-Mers