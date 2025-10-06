MANDY LEROUGE – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

MANDY LEROUGE Début : 2026-03-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Et si les plus grandes œuvres d’Atahualpa Yupanqui – un des artistes emblématiques de l’histoire des musiques populaires argentines – avaient été composées par une femme… En s’intéressant à l’œuvre de « Don Ata », Mandy Lerouge découvre qu’une partie des textes sont co-signés par un certain « Del Cerro ». Un nom mystérieux pour une compositrice plutôt discrète et… française ! Antoinette Paule Pépin-Fitzpatrick (1908– 1990), compagne d’Atahualpa Yupanqui, choisit de prendre un nom masculin pour signer ses œuvres dans un contexte historique et sociétal complexe. Curieuse de cette histoire, Mandy Lerouge est partie rencontrer Roberto Chavero, fils d’Atahualpa Yupanqui et Antoinette Pépin pour s’enrichir de ses récits et des écrits laissés derrière eux. Elle créé ainsi « Del Cerro », un album hommage à la femme qui fut derrière les plus belles mélodies du répertoire argentin.Chanteuse autodidacte ayant grandi dans les Hautes-Alpes, Mandy Lerouge apprivoise le monde de la musique depuis une quinzaine d’années, au fil d’aventures qui la mènent du jazz au trip-hop. Depuis 2014, elle nourrit sa musique de rencontres avec plusieurs figures de la musique argentine et du jazz.Tarif ADurée 1h30A partir de 8 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74