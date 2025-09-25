LARZAC ! Saint-Michel-de-Dèze

LARZAC !

Salle polyvalente Saint-Michel-de-Dèze Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Une pièce dédiée à celles et ceux qui forment la Société civile des terres du Larzac. Elle raconte ce qui se passe aujourd’hui, sur ce plateau rural.

Philippe Durand est allé rencontrer les habitant·e·s. Il a écouté leurs paroles, leurs idées, leurs rêves. Il a gardé ces mots bruts, pleins de vie et d’espoir.

Une pièce dédiée à celles et ceux qui forment la Société civile des terres du Larzac. Elle raconte ce qui se passe aujourd’hui, sur ce plateau rural.

Philippe Durand est allé rencontrer les habitant·e·s. Il a écouté leurs paroles, leurs idées, leurs rêves. Il a gardé ces mots bruts, pleins de vie et d’espoir. Ces gens ont inventé un outil rare une gestion collective des terres agricoles, où chacun·e a sa place.

Depuis 40 ans, ils cultivent, décident ensemble, prennent soin de la terre. Un modèle de solidarité, discret mais puissant. Sur scène, Philippe Durand raconte cette aventure avec tendresse et respect. Il partage les voix de celles et ceux qui font vivre l’agriculture paysanne, la démocratie, le collectif. Un spectacle engagé, joyeux, simple et profond.

Spectacle co-accueilli à Saint-Michel-de-Dèze par Scènes Croisées avec les associations Epi de Mains, la Salette en résonance, le foyer rural de Saint-Michel-de-Dèze, l’Esperluette et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère .

Salle polyvalente Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A play dedicated to those who make up the Société civile des terres du Larzac. It tells the story of what is happening today on this rural plateau.

Philippe Durand went to meet the inhabitants. He listened to their words, their ideas, their dreams. He has kept their raw words, full of life and hope.

L’événement LARZAC ! Saint-Michel-de-Dèze a été mis à jour le 2026-01-20 par 48-CDT48