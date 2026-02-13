Larzac !, Salle Nelson-Mandela, Cendras

Larzac ! Vendredi 20 mars, 19h00 Salle Nelson-Mandela Gard

de 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Le titre pourrait faire croire à une reconstitution historique, un retour sur la lutte emblématique des années 1970. Il n’en est rien — ou presque. Larzac ! ne revient pas sur le passé, il raconte le présent. Ce qui se vit aujourd’hui, là-haut, sur ce plateau mythique devenu terrain d’expériences collectives. Il parle de celles et ceux qui y habitent, y cultivent la terre, y inventent une autre manière de vivre ensemble. Un seul-en-scène qui raconte une aventure sociale, et nous aide à mieux comprendre notre propre territoire.

Interprète au théâtre comme au cinéma, metteur en scène, Philippe Durand est allé à leur rencontre. Il a pris le temps d’écouter. De paysans en artisans, de voisins en habitants, il a recueilli leurs récits, leurs mots, leurs silences. Puis, sans les trahir, il les restitue. Seul en scène, il dit ces paroles dans toute leur justesse, avec l’énergie brute du réel et l’attention tendre du poète. Ce n’est ni un documentaire ni une fi ction, mais un théâtre d’écoute et de présence. Un théâtre nu, où l’imaginaire peut circuler librement. Ici, pas d’esbroufe, juste la force tranquille d’une utopie qui dure. Une aventure collective, vivante, modeste et exemplaire, qui fait peu de bruit… mais beaucoup de bien !

Chaque soirée est suivie d’un pique-nique partagé (repas tiré du sac)

En collaboration avec les municipalités de Barjac, Brignon, Saint-Félix-de-Pallières, Cendras et l’association Félix et Cie

Salle Nelson-Mandela 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

Philippe Durand / Cie Treize-Trente-Six