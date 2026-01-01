Larzac ! Une aventure sociale racontée par Philippe Durand Rue du 19 mars 1962 Noves

Larzac ! Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

Larzac ! Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Larzac ! ne parle pas de la célèbre lutte des années 1970, mais s’intéresse à ce qui se passe aujourd’hui sur le plateau du Larzac la vie des habitants et celle de l’outil de gestion collective des terres agricoles auquel ils participent.

Philippe Durand est allé à la rencontre de ces habitants et a enregistré les échanges qu’ils ont eus ensemble. Il en a conservé dans un grand carnet à spirales des paroles brutes véritables bulles d’espoir reflet de 40 ans d’expérience de cette gestion collective exemplaire.

Il nous conte cette aventure sociale, avec tout son amour pour cette langue et son admiration pour ces femmes et ces hommes.

Une aventure sociale racontée par Philippe DURAND (auquel on doit aussi Parole de Fralibs ). .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 94 19 13 la.clau@laposte.net

Larzac! A social adventure told by Philippe Durand

