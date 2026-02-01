L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles Salle Colas Breugnon Clamecy
L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles Salle Colas Breugnon Clamecy samedi 21 février 2026.
L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles
Salle Colas Breugnon 32 Rue du Président Wilson Clamecy Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Soirée rifles de l’AS Clamecy Handball 15 parties dont 1 gratuite De nombreux lots (bon tatouage de 30€, TV 165 cm, Air Fryer, réfrigérateur, lave linge 8kg…) Petite restauration sur place Ouverture des portes 18h30 .
Salle Colas Breugnon 32 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles
L’événement L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles Clamecy a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Clamecy Haut Nivernais