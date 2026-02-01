L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles Salle Colas Breugnon Clamecy

L’AS Clamecy Handball présente sa soirée rifles

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

Soirée rifles de l’AS Clamecy Handball 15 parties dont 1 gratuite De nombreux lots (bon tatouage de 30€, TV 165 cm, Air Fryer, réfrigérateur, lave linge 8kg…) Petite restauration sur place Ouverture des portes 18h30 .

Salle Colas Breugnon 32 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

