Las Ferias de Quetteville Salle des fêtes Boulleville

Las Ferias de Quetteville

Salle des fêtes 1149 Route d’Honfleur Boulleville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

Date(s) :

2026-02-28

Pour commencer l’année nous vous proposons une soirée dansante sur le thème des Feria. Menu basque et danses en tout genre vous sont proposés.

Cette année nous avons choisi une salle beaucoup plus grande face aux succès des années précédentes qui nous ont contraint à refuser du monde.

Ne tardez pas à réserver !

Parlez en autour de vous, partagez cette publication, nous vous attendons nombreux !

Inscriptions et paiements obligatoires avant le 20 février 2026 au 06 66 29 43 78 ou à quettevilleenfete@gmail.com .

Salle des fêtes 1149 Route d’Honfleur Boulleville 27210 Eure Normandie +33 6 66 29 43 78 quettevilleenfete@gmail.com

English : Las Ferias de Quetteville

To kick off the new year, we’re offering a dance party on the theme of the Feria. A Basque menu and all kinds of dances are on offer.

