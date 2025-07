Las noches de Corazon Apéro concert Corazon Café Dieulefit

Las noches de Corazon Apéro concert Corazon Café Dieulefit jeudi 17 juillet 2025.

Las noches de Corazon Apéro concert

Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : Jeudi 2025-07-17 19:30:00

fin : 2025-07-17 22:30:00

2025-07-17

Apéro / concert dans un cadre détendu en compagnie du « Duo ZEITLOS «

Anne -Charlotte Dupas (cello)

Chloé Parisot (alto)

Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 27 97 corazoncafe26@gmail.com

English :

Aperitif / concert in a relaxed setting with the « Duo ZEITLOS »

Anne-Charlotte Dupas (cello)

Chloé Parisot (viola)

German :

Aperitif / Konzert in einem entspannten Rahmen mit dem « Duo ZEITLOS «

Anne -Charlotte Dupas (Cello)

Chloé Parisot (Viola)

Italiano :

Aperitivo / concerto in un ambiente rilassato con il « Duo ZEITLOS

Anne-Charlotte Dupas (violoncello)

Chloé Parisot (viola)

Espanol :

Aperitivo / concierto en un ambiente distendido con el « Dúo ZEITLOS

Anne-Charlotte Dupas (violonchelo)

Chloé Parisot (viola)

