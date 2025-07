Las noches de Corazon Corazon Café Dieulefit

Las noches de Corazon Corazon Café Dieulefit jeudi 17 juillet 2025.

Las noches de Corazon

Corazon Café 10 rue justinJouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-08-14 22:30:00

Date(s) :

2025-07-17

A partir du 17 juillet, tous les jeudis soir de juillet et d’aout . En apéro en musique dans un cadre agréable et détendu entre amis ou en famille.

Corazon Café 10 rue justinJouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 27 97

English :

From July 17, every Thursday evening in July and August. Enjoy a musical aperitif in a pleasant, relaxed setting with friends or family.

German :

Ab dem 17. Juli, jeden Donnerstagabend im Juli und August . En Aperitif mit Musik in einem angenehmen und entspannten Rahmen mit Freunden oder der Familie.

Italiano :

Dal 17 luglio, tutti i giovedì sera di luglio e agosto. Godetevi un aperitivo con musica in un ambiente piacevole e rilassato con gli amici o la famiglia.

Espanol :

A partir del 17 de julio, todos los jueves por la noche en julio y agosto. Disfrute de un aperitivo con música en un ambiente agradable y relajado, con amigos o en familia.

