LAS PANTERAS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · LA MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
LAS PANTERAS
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Global Music Awards pour l’album Hasta Cuando.
Hasta Cuando ? un projet imaginé et écrit à 4 mains par Martha «Martica » Galarraga et Eliene Castillo, deux panthères afro-cubaines, deux artistes libres, féministes convaincues et affranchies,deux militantes sensibles,révoltées et passionnées…
Global Music Awards pour l’album Hasta Cuando.
Hasta Cuando ? un projet imaginé et écrit à 4 mains par Martha «Martica » Galarraga et Eliene Castillo, deux panthères afro-cubaines, deux artistes libres, féministes convaincues et affranchies,deux militantes sensibles,révoltées et passionnées…
“Nos racines sont en Afrique, notre corps est à Cuba et nos bras sont tournés vers la soul, le funk, le reggae. Notre message est imprégné par un afro-féminisme latino.
Line up:
Martha Galarraga : voix
Eliene Castillo : voix
Guillaume Bouthié : basse
Tristan Perrin : claviers
Arjuna Mariapin : batterie
Clara Bordarier : sonorisation .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Global Music Awards for the album *Hasta Cuando*.
*Hasta Cuando*? A project conceived and written collaboratively by Martha “Martica” Galarraga and Eliene Castillo, two Afro-Cuban panthers, two free artists, committed and liberated feminists, two sensitive, rebellious, and passionate activists…
L’événement LAS PANTERAS Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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