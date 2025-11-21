L’as-tu-vu ? Foyer Rural de La Bastide Beauvoir Labastide-Beauvoir Vendredi 21 novembre, 20h30 Entrée libre

Histoires de vie et de mort – Contes tous publics dès 8 ans

_Spectcles des Les Jeunes Pousses du Dahu téméraire, les stagiaires du cycle de formation « __**L’art du conte**__ »._

Un moment de rêve, de poésie et d’humour…

Début : 2025-11-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T22:00:00.000+01:00

https://labastidebeauvoir31.foyersruraux.org

Foyer Rural de La Bastide Beauvoir 19 Avenue du Lauragais 31450 Labastide-Beauvoir Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne