Las Vegas Parano Loft Cinémas Châtellerault
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
À travers l’épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l’année 1971 aux États-Unis, pendant laquelle les espoirs des années soixante et le fameux rêve américain furent balayés pour laisser la place à un cynisme plus politiquement correct. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Las Vegas Parano
