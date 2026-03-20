Lasai surf contest 2026

Plage de Lafitenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Artha Surf Club organise le Lasai Surf Contest, une compétition conviviale de surf par équipes sur le spot de Lafitenia à Saint-Jean-de-Luz. Relancé après plus de 10 ans d’absence, cet événement rassemble surfeurs de tous niveaux jeunes, adultes, anciens membres du club et locaux dans un esprit de partage, de bonne humeur et de respect de l’océan. Au programme

· Compétition de surf par équipes tirées au sort

· Remise des prix à 19h au club

· Soirée festive avec concerts live Matt Hood et Casablanca et DJ au club

Un événement ouvert au public, mêlant glisse, bonne humeur et culture surf. .

Plage de Lafitenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 063522113 arthasurf@gmail.com

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English : Lasai surf contest 2026

L’événement Lasai surf contest 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque